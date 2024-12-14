Жители Орловской области задали Владимиру Путину почти четыре тысячи вопросов

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Жители Орловской области активно участвуют в подготовке к программе «Итоги с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 19 декабря 2024 года в полдень. На данный момент президенту уже поступило около четырех тысяч вопросов от граждан.

Каждый желающий может отправить свой вопрос через сайт moskva-putinu.ru, а также с помощью СМС или ММС на номер 0-40-40. Доступны также специальные мобильные приложения и социальные сети, пишет vestiorel.ru. Участники могут отправлять как текстовые сообщения, так и видеозаписи, что делает процесс обращения к президенту еще более разнообразным.

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