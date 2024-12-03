Жители Якутии делятся невероятными кадрами астероида, который пролетел и упал в Республике: видео

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Невероятное зрелище предстало перед жителями Ленска и Олёкменска сегодня, 3 декабря 2024 года: по небу пронеслась яркая вспышка. Причиной стал астероид C0WEPC5. К счастью, он не представлял опасности для жителей Земли и Якутии. Астероид размером около метра, его прилёта ждали с самого утра.

Очевидцы поделились невероятными снимками, которые уже успели стать вирусными в социальных сетях. Люди рады возможности увидеть такое редкое событие. Смотрите видео по ссылке.

Ранее мы писали, что на Бали 16-летний подросток из России попал в страшное ДТП на мотоцикле: индонезийские врачи скрывают информацию о состоянии мальчика, видео.