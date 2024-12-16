Жители Земли в начале 2025 года смогут наблюдать звездопад и самое большое Солнце

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В начале 2025 года жители Земли смогут наблюдать удивительное астрономическое явление — мощный метеорный поток Квадрантиды. Пик звездопада придётся на ночь с 3 на 4 января. В это время можно будет увидеть до 120 метеоров в час — прекрасное зрелище, которое запомнится надолго, пишут iz.ru

А 4 января земляне увидят ещё одно уникальное событие — самое большое Солнце. Наша планета окажется на минимальном расстоянии от звезды, что позволит насладиться её ярким светом.

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