«Жители ЖК Лефортово услышали крики еще в 7 утра, ребенок долго плакал»: подробности страшной трагедии в Москве, видео

Сегодня, 25 августа 2024 года, Орловская среда сообщала о том, что в ЖК «Лефортово» в Москве произошла страшная трагедия. 39-летний мужчина выбросил из окна свою жену и ребёнка.

Жители жилого комплекса утверждают, что услышали крики еще в 7 утра, ребенок долго плакал, но они не придали им значения. По информации Mash, только когда стало ясно, что происходит нечто серьёзное, они вызвали полицию. Сотрудники ОМОНа прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину, который открыл дверь без сопротивления.

Москвича увезли на каталке из квартиры. На лице у него был дыхательный мешок. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Видео: SHOT

На месте работают следователи, которые проводят обыск в квартире. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Кадры из квартиры, где задержали Александра Липатова.

Ранее мы сообщали, что заключённые колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили в заложники сотрудников ФСИН.