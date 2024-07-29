Жительница Болховского района незаконно получала социальные выплаты в течение 10 лет: суд признал женщину виновной

В Орловской области апелляционная инстанция рассматривает приговор, вынесенный Болховским районным судом по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее действия были связаны с незаконным получением социальных выплат и квалифицированы как мошенничество, что предусмотрено частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Об этом стало известно от Орелград.ru 28 июля 2024 года.

По данным районного суда, женщина из Болховского района оформила на себя и своих детей социальные компенсации и выплаты за проживание (работу) на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом. Эти выплаты она получала с 2011 по 2021 год. 28 Однако выяснилось, что она не имела права на эти выплаты. Следствие и суд установили, что женщина умышленно ввела в заблуждение компетентные органы и похитила денежные средства, перечисленные ей из пенсионного фонда и выплаченные местным филиалом Областного центра социальной защиты населения.

Согласно версии следствия и суда, своими действиями женщина причинила государству материальный ущерб на сумму 632 005 рублей 19 копеек, что является крупным размером. В июне 2024 года Болховский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. При назначении наказания суд учёл, что подсудимая полностью возместила ущерб, причинённый преступлением. Кроме того, у женщины на иждивении двое малолетних детей, один из которых является инвалидом. Тем не менее, приговор ещё не вступил в законную силу и обжалуется в апелляционном порядке.