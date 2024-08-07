Жительница Мценска предстанет перед судом за избиение несовершеннолетней

Прокуратура Орловской области в августе 2024 года утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы города Мценск, которая обвиняется в нанесении побоев. Следствие установило, что 13 мая 2024 года обвиняемая в ходе ссоры избила несовершеннолетнюю девочку, а после облила её жидкостью зелёного цвета.

Это не первый подобный инцидент с участием обвиняемой. По информации пресс-службы СУ СК России по Орловской области, 30 мая 2024 года она также избила другую несовершеннолетнюю жительницу Мценска.

Расследование уголовного дела завершено, документы переданы в суд. Проблемы возникли не только у виновницы произошедшего. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и выявила упущения в профилактической работе. В связи с этим прокуратура внесла представления в адрес начальника МО МВД России «Мценский» и главы администрации г. Мценск.

Напомним, видео с избиением орловской школьницы взрослой женщиной облетело соцсети 26 июля этого года. Как утверждали некоторые источники, конфликт между двумя амчанками произошёл из-за молодого человека, сообщает «Орелтаймс».