Жительница Новодеревеньковского района сдала жильё супружеской паре из Узбекистана и получила штраф 2000 рублей

В воскресенье, 21 июля 2024 года, стало известно, что суд Новодеревеньковского района вынес решение о наложении штрафа в размере 2000 рублей на местную жительницу за нарушение правил миграционного учёта. Об этом сообщила пресс-служба судов Орловской области.

В ходе судебного заседания было установлено, что женщина предоставляла жильё супружеской паре из Узбекистана. У мужа имелся вид на жительство, а у жены — нет. Согласно законодательству, арендодатель была обязана уведомить об этом миграционную службу, но не сделала этого. В результате она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.