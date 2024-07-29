За короткий период времени жительница Орла стала фигуранткой сразу двух одинаковых уголовных дел

В конце июля 2024 года стало известно, что жительница Орла за короткое время оказалась под двумя одинаковыми уголовными делами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Первый случай произошёл в одном из магазинов города, когда сотрудники заметили, что покупательница прошла мимо касс с несколькими пачками кофе, спрятанными в её пакете. Сотрудники магазина вызвали полицию, и правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Подозреваемой оказалась 37-летняя жительница Орла. Её допросили и обязали явиться в суд.

Однако спустя несколько недель женщина вновь решила совершить противоправное действие. Она украла велосипед, оставленный курьером службы доставки. Стоимость велосипеда составила около 8,5 тысяч рублей. На орловчанку было возбуждено ещё одно уголовное дело по той же статье. Как выяснилось, она успела продать велосипед, который был изъят у нового владельца.