Жительница Орловской области потеряла 2 миллиона рублей по новой двухступенчатой схеме мошенников

В субботу, 13 июля 2024 года, стало известно, что женщина из Орловской области потеряла два миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Преступники использовали новую схему обмана, которая становится всё более популярной у злоумышленников.

На первом этапе мошенники позвонили женщине и сказали, что срок её сим-карты подходит к концу. Для продления нужно было назвать код из СМС. Женщина так и сделала. Затем ей снова позвонили, представившись сотрудниками банка. Они спросили, не передавала ли она кому-нибудь коды из сообщений. Услышав утвердительный ответ, мошенники запугали женщину тем, что она может потерять свои сбережения, и убедили перевести им деньги.