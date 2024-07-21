Жительница Покровского района Орловской области стала фигуранткой уголовного дела

В Орловской области в июле 2024 года в отношении жительницы Покровского района возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Причиной стало получение кредита в микрофинансовой организации на сумму 9 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД, при оформлении кредита женщина предоставила ложные сведения о месте работы и доходе. В ходе расследования выяснилось, что она не работала и не имела возможности выплатить заём. Она просрочила платежи, а затем перестала выходить на связь с МФО.

Сотрудники полиции установили местонахождение женщины. Она признала свою вину и нашла возможность возместить ущерб. Тем не менее, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Душа хотель».