Жительницы Орла хотели «обезопасить» свои деньги и потеряли более 3 миллионов рублей

В конце августа 2024 года стало известно, что две жительницы Орла стали жертвами мошенников, потеряв более 3 миллионов рублей, пытаясь «обезопасить» свои деньги. Мошенники, выдавая себя за операторов сотовой связи, убедили женщин перевести деньги на «безопасные счета», якобы для защиты от хакеров. Об этом сообщили Орловские новости.

Сначала мошенники связались с женщинами, заявив, что им необходимо обновить договоры на обслуживание сим-карт. Затем они прислали смс-коды, которые женщины сообщили мошенникам. Позже мошенники позвонили женщинам, сказав, что кто-то взломал их госуслуги и пытается оформить кредит. Они убедили женщин, что им нужно взять займы и поместить их на «безопасные счета». В результате каждая из женщин перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее мы сообщали, как обезопасить себя от действий мошенников: 5 стоп-слов после которых нужно сразу прервать разговор.