Жителя Красноярска будут судить за надругательство над девятилетней девочкой: он часами истязал накачанную наркотиками малышку

В Красноярске произошла страшная трагедия: мужчина, 47-летний Владислав Х., напоил девятилетнюю девочку наркотиками и безжалостно совершал над ней «насильственные действия сексуального характера» более трех ужасных часов, сообщает krsk.kp.ru.

Кошмар разыгрался 3 ноября 2023 года, но о преступлении стало известно лишь спустя год, в закрытом режиме, из-за несовершеннолетия жертвы. Под воздействием наркотиков этот изверг нетерпеливо искал жертву и, увидев девочку, направлявшуюся к подъезду, подошел к ней под предлогом просьбы о воде.

В квартире разразился настоящий ад: с помощью шприца он ввел ей наркотик и безжалостно издевался над ней, запечатлевая свои низменные деяния.

Ему предъявлены серьезные обвинения, и приговор будет оглашен 11 декабря 2024 года. Этот человек уже имел судимость за насильственные действия сексуального характера и ранее был осужден за грабеж, жертвой которого также стал ребенок. События такого рода вызывают невыносимый шок и откровенное недоумение.