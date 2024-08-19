Жителя Орла будут судить за попытку подкупа сотрудника ГИБДД

Инцидент произошёл в Кромском районе. В конце июля 2024 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на одной из улиц посёлка Кромы. Выяснилось, что водитель был пьян.

Автомобилист отказался от медицинского освидетельствования. Затем, находясь в отделении полиции, он попытался дать взятку инспектору в размере 25 тысяч рублей. Таким образом он хотел избежать административной ответственности за допущенные нарушения.

Однако инспектор ГИБДД отказался от взятки. В результате орловец не только не решил свою проблему, но и заработал ещё одно дело по статье «Покушение на дачу взятки».

Мужчина признал свою вину. На данный момент следствие завершено, и дело передано в суд для рассмотрения, сообщает «Орелград».