Жителя Орловской области задержали с синтетикой и гашишем: возбуждены уголовные дела

В Орле полицейские задержали молодого человека по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотических веществ. В ходе обыска у задержанного было изъято 0,82 грамма синтетического наркотика. Об этом стало известно из Орловских новостей 5 августа 2024 года.

После задержания сотрудники полиции обнаружили в Заводском районе предположительно сделанную подозреваемым «закладку» с гашишем весом 0,97 грамм. Подозреваемый заявил, что хранил синтетический наркотик для личного употребления.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и покушении на их сбыт (ч.3 ст.30 ч.3 ст.228.1 УК РФ). Задержанный заключён под стражу.