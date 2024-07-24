Житель Покровского района до смерти избил знакомого стеклянной бутылкой по голове: дело направлено в суд

В начале недели, 23 июля 2024 года, стало известно, что прокуратура Покровского района завершила расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Согласно материалам следствия, в марте 2024 года обвиняемый вступил в конфликт со своим знакомым. В ходе ссоры он нанёс потерпевшему не менее шести ударов стеклянной бутылкой по голове. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Покровский районный суд.