Жителям Орла автоматически сделают перерасчёт за некачественную ржавую воду

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Жителям Заводского и Советского районов города Орла в ноябре 2024 года будет произведён перерасчёт платы за водоснабжение. Это произойдёт автоматически, сообщили в пресс-службе мэрии города Орла со ссылкой на «Орёлводоканал».

Такое решение было принято из-за того, что уже несколько дней из кранов течёт ржавая вода, пишет oreltimes.ru. Несмотря на это, в администрации города утверждают, что она безопасна для здоровья.

-16 ноября в результате аварии была нарушена подача качественной питьевой воды, доставляемой некоторым потребителям Советского и Заводского районов. Сейчас специалисты «Орелводоканала» продолжают принимать меры для промывки труб, – напомнили в мэрии.

Ранее мы писали, что на проблему обратила внимание региональная прокуратура. Именно она подняла вопрос о возможном перерасчёте платы за услуги.