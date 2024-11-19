Жителям Орла могут пересчитать оплату за коммунальные услуги ненадлежащего качества

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Во вторник, 19 ноября 2024 года, прокуратура Орловской области высказалась по поводу ситуации с некачественной водой в Орле. В ведомстве сообщили, что в Заводском и Советском районах города, а также в некоторых населённых пунктах Орловского муниципального округа гражданам поставляется вода, не соответствующая нормам.

Прокуратура потребовала устранить нарушения и рассмотреть вопрос о перерасчёте платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества, пишет орелtimes.

В отношении генерального директора МПП ВКХ «Орёлводоканал» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Это постановление направлено на рассмотрение в ТО Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Причиной проблем с качеством воды стало отключение электроснабжения насосных станций и скважин МПП ВКХ «Орёлводоканал».

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