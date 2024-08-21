Жителям Орла мошенники представляются сотрудниками больницы

Фото: ИА «Орелград»

Мошенники обманывают жителей Орла, выдавая себя за сотрудников областной больницы

Они пытаются получить личные данные людей. Эту информацию распространило само медицинское учреждение 21 августа 2024 года.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь Орловской областной клинической больницей, и предлагают пройти диспансеризацию. После этого они требуют предоставить паспортные данные, СНИЛС и другую личную информацию, сообщает «Орелград».

-Данная услуга по диспансеризации не предоставляется БУЗ Орловской области «ООКБ», – подчеркнули в больнице.

Ранее мы писали, что 16 августа 2024 года прокуратура Орловской области рассказала об одном из таких случаев. Жительнице Орла позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что на неё пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, он предложил ей взять два кредита и перевести деньги на «безопасный» счёт. Женщина так и сделала, переведя 1,4 миллиона рублей.