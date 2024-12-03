В женских консультациях Орла жителям предлагают бесплатно проверить репродуктивное здоровье

С 2 декабря в женских консультациях Советского и Заводского районов города Орла открылась уникальная возможность — пройти бесплатную проверку репродуктивного здоровья с использованием полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Сведением об этом поделились в НКМЦ имени Круглой, сообщает oreltimes.ru.

Эта важная инициатива доступна как для женщин, так и для мужчин в возрасте от 18 до 49 лет в рамках регулярной диспансеризации взрослого населения. Основная цель углубленного обследования — обнаружение заболеваний или состояний, которые могут отрицательно сказаться на беременности, родах и послеродовом периоде.

Женщины смогут воспользоваться консультацией гинеколога (первый этап), пройти осмотр молочных желез, выполнить лабораторные анализы на наличие инфекционных заболеваний, а также пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез на втором этапе.

За подробной информацией можно обратиться по адресам:

ул. Ленина, 4 (женская консультация Советского района г. Орла), тел.: +7(4862)76-31-30;

ул. Комсомольская, 193 (женская консультация Заводского района г. Орла), тел.: +7(4862)72-19-48.

Для мужчин предусмотрен прием у уролога (первый этап), спермограмма, УЗИ предстательной железы и лабораторные исследования мазков на инфекции — второй этап. Диспансеризация мужчин пройдет в Орловском перинатальном центре. Запись на прием по телефону регистратуры: +7(4862)59-91-50.