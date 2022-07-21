21 июля 2022



Жителям Орла предлагают вслух прочесть свои любимые произведения (6+)

В эту субботу, 23 июля, наш город впервые присоединится к Всероссийскому дню чтения вслух «Живая классика».

Творческая встреча пройдет в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо выбрать любимое произведение российского или зарубежного автора; зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского дня чтения вслух деньчтениявслух.рф и подготовить выступление продолжительностью не более пяти минут.

Лучшие чтецы будут отмечены памятными подарками.

 

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Опубликовано 21 Июл 2022 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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