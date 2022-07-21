Жителям Орла предлагают вслух прочесть свои любимые произведения (6+)

В эту субботу, 23 июля, наш город впервые присоединится к Всероссийскому дню чтения вслух «Живая классика».

Творческая встреча пройдет в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо выбрать любимое произведение российского или зарубежного автора; зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского дня чтения вслух деньчтениявслух.рф и подготовить выступление продолжительностью не более пяти минут.

Лучшие чтецы будут отмечены памятными подарками.