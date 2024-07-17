Жителям Орла в конце июля отключат горячую воду: список адресов

В нескольких районах Орла с 29 июля по 11 августа 2024 года не будет горячей воды. Это связано с планово-предупредительным ремонтом котельных, о чём сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго».

Во время отключения горячей воды ограничения затронут следующие адреса: