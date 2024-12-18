Жителям Орлам запретят снимать важные гражданские объекты

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Жителям региона напомнили о строгом запрете на съемку и публикацию в сети результатов атак беспилотных летательных аппаратов. Эта информация предоставляет противнику ценное преимущество, позволяя ему более эффективно координировать свои удары. В иллюстрациях также представлены объекты, которые запрещено фотографировать.

Среди этих объектов выделяются пять пунктов:

Места попадания БПЛА Работа систем ПВО Военная инфраструктура Расположение войск Российской Федерации Важные гражданские объекты.

Вечером того же дня к жителям региона обратился губернатор Андрей Клычков, призывая их воздерживаться от публикации материалов с мест атак беспилотников.

«Не помогаем оппонентам – это делать не следует. <…> После нашей победы мы с удовольствием поделимся всем, что у кого накопилось», – отметил губернатор в вечернем эфире, подчеркивая важность единства и соблюдения мер безопасности в это непростое время, сообщает «Орелград».