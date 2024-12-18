Жителям Орлам запретят снимать важные гражданские объекты

Жителям региона напомнили о строгом запрете на съемку и публикацию в сети результатов атак беспилотных летательных аппаратов. Эта информация предоставляет противнику ценное преимущество, позволяя ему более эффективно координировать свои удары. В иллюстрациях также представлены объекты, которые запрещено фотографировать.
Среди этих объектов выделяются пять пунктов:
- Места попадания БПЛА
- Работа систем ПВО
- Военная инфраструктура
- Расположение войск Российской Федерации
- Важные гражданские объекты.
Вечером того же дня к жителям региона обратился губернатор Андрей Клычков, призывая их воздерживаться от публикации материалов с мест атак беспилотников.
«Не помогаем оппонентам – это делать не следует. <…> После нашей победы мы с удовольствием поделимся всем, что у кого накопилось», – отметил губернатор в вечернем эфире, подчеркивая важность единства и соблюдения мер безопасности в это непростое время, сообщает «Орелград».