Жителям России в конце декабря придется много работать

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На следующей неделе жителей России ждёт необычный график работы. Вместо стандартных пяти дней трудиться придётся шесть: с понедельника, 23 декабря, по субботу, 28 декабря 2024 года. Причина такого режима — предстоящие новогодние праздники.

Согласно постановлению правительства, рабочий день с 30 декабря перенесён на 28-е число. При этом суббота будет обычным рабочим днём, но работодатель может сократить его продолжительность по своему усмотрению, пишут iz.ru.

Благодаря переносу выходного дня с 7 января на 31 декабря новогодние праздники продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Ранее мы писали, что «Не каждый обрадуется такому сюрпризу»: эксперты предупреждают о том, что не стоит дарить змей на Новый год.