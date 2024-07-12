Жителю города Ливны и двум его сообщникам суд вынес приговор: по 8 и 10 лет колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков

В конце недели, 11 июля 2024 года, стало известно, что суд вынес приговор жителю города Ливны и двум его сообщникам за попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. В ходе судебного заседания было установлено, что осуждённые сговорились с целью продажи наркотических веществ. Один из них в период с мая 2022 по июль 2023 года незаконно приобрёл и хранил наркотическое средство растительного происхождения общей массой 800 г. Он же выращивал в теплице 113 растений, содержащих наркотик. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере, а также в незаконном культивировании растений, содержащих наркотики.

Преступники пытались продать более 100 граммов запрещённого вещества в июле 2023-го, но их действия пресекли сотрудники полиции, изъяв наркотики из оборота. Суд назначил наказание в виде лишения свободы: одному осуждённому — на десять лет, двум другим — на восемь лет. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщил «Уездный город Ливны».