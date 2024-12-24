Жизнь краснокнижного беркута орловским электрикам оценили в 800 тысяч рублей

Фото: mk-kuzbass.ru

Сегодня, 24 декабря 2024 года, стало известно, что в Дмитровском районе на опоре ЛЭП погиб занесённый в Красную книгу России беркут. По сообщению прокуратуры, это происшествие стало причиной значительных финансовых последствий для организации, отвечающей за содержание линии электропередач.

Суд установил, что причиной гибели птицы стало отсутствие на линии птицезащитных устройств, которые могли бы предотвратить контакт беркута с проводами, пишет newsorel.ru. В результате суд обязал организацию выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на Орловщине в этом году насчитали около 300 аистовых гнёзд: в регионе растет популяция этих красивых птиц.