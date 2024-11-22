Жук-плавунец едва не оставил британца без «мягкого места»: жуткие последствия от укуса насекомого

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Сегодня, 22 ноября 2024 года, стало известно, что 55-летний Саймон Инглиш, всю жизнь проработавший пожарным, столкнулся с жуткими последствиями укуса жука-плавунца. Во время рыбалки насекомое пробралось в его одежду и укусило в ягодицу. Поначалу мужчина не придал этому большого значения, но вскоре его состояние начало ухудшаться.

Через два дня после укуса у Саймона поднялась температура до 40 градусов, кожа приобрела фиолетовый оттенок и начала отслаиваться. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью, пишет Mash.

Врачи диагностировали у него некротический фасциит — опасное заболевание, при котором ткани буквально разъедаются, как от серной кислоты. Чтобы спасти жизнь пациента, потребовалось провести четыре операции по удалению мёртвых тканей. В ходе одной из них у мужчины даже остановилось сердце, но, к счастью, его удалось реанимировать.

Теперь Саймон не может ни сидеть, ни ходить. Скорее всего, он уже никогда не сможет вернуться к полноценной жизни.

Важно отметить, что жуки-плавунцы, которые обитают в водоёмах по всей России, представляют серьёзную опасность для человека. В нашей стране насчитывается около 300 видов этих насекомых.

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