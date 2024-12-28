Жуткая трагедия в Тверской области: родной отец зарезал своих четверых маленьких детей и пытался покончить с собой

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Сегодня, 28 декабря 2024 года, стало известно, что в Тверской области произошла жуткая трагедия, в результате которой четверо детей были убиты ножом. По предварительным данным, их родной отец стал виновником этого события.

Происшествие случился в СНТ «Межурка» Калининского района. После того как мужчина расправился с детьми, он попытался покончить с собой, но выжил, пишет SHOT.

Возраст погибших детей составил 1, 3, 5 и 7 лет. Семья не имела проблем с законом, и соседи отзывались о них положительно.

По предварительным данным, перед тем как совершить убийство, мужчина запер свою жену в другой комнате, что не дало ей возможности предотвратить трагедию. Сам он нанёс себе серьезные ранения и сейчас находится в реанимации, но в сознании. С ним уже ведут беседы правоохранительные органы.

Существует версия, что отец, убивший четверых своих маленьких детей, мог находится под наркотиками. Врачи установят это, после того как возьмут необходимые анализы.

Ранее мы писали про кровавую семейную драму в Орловской области: отец предстанет перед судом за убийство сына.