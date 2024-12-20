Жуткие последствия массированного ракетного обстрела Рыльска в Курской области: 6 человек погибли, включая ребенка

Фото: donetskmedia.ru

Сегодня, 20 декабря 2024 года, Рыльск в Курской области стал жертвой сильного обстрела, в результате которого погибли шесть человек, среди которых был и ребенок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Хинштейн. Очевидцы делятся шокирующими кадрами, на которых видны жертвы обстрела.

После ракетной атаки в городе пострадали несколько важных объектов, включая Дом культуры, начальную школу, а также учебные и жилые корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей, пишет t.me/ostorozhno_novosti.

По предварительным данным, среди погибших значится один ребенок. В местную больницу были госпитализированы десять пострадавших, включая 13-летнего мальчика. Врачи классифицировали их травмы как легкие.

По информации издания SHOT, временно исполняющий обязанности главы Курской области подтвердил, что обстрел был осуществлен с использованием РСЗО HIMARS. Он также опроверг слухи о применении баллистических ракет ATACMS во время атаки.

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