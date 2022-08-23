Злынский племенной конезавод отметит свое 150-летие (6+)

Праздничные мероприятия, посвященные полуторавековому юбилею конезавода, пройдут 27 августа. Вход свободный. Как рассказали в пресс-службе облправительства, жителей и гостей Орловской области приглашают на праздничные мероприятия, которые пройдут на территории Злынского конезавода.

В 10.00 на территории часовни состоится молебен в честь Флора и Лавра — покровителей лошадей.

В 11.00 на территории конной части пройдет торжественная часть праздника, а по ее завершению состоится праздничный концерт. Перед гостями выступят ансамбль казачьей песни «Звонница» из Болхова, Орловский областной центр народного творчества, Орловское региональное отделение Федерации рубки шашкой «Казарла».

В 12.00 на площадке возле Усадебного дома выступит Студия исторических танцев «Династия». Будут показаны мастер-классы, доступны фото-зоны. На территории конкурного поля Орловское региональное отделение Федерации рубки шашкой «Казарла» покажет мастерство рубки шашками. Желающие могут попробовать научиться владеть этим видом искусства.

На центральном входе маленьких гостей ждут батуты, сладкая вата, попкорн и другие развлечения. На территории конной части будет организовано катание на лошадях.

В 13.00 на беговой дорожке возле конюшни №7 состоятся рысистые заезды и соревнования в скачках на тяжеловозных лошадях.