23 августа 2022



Злынский племенной конезавод отметит свое 150-летие (6+)

Праздничные мероприятия, посвященные полуторавековому юбилею конезавода, пройдут 27 августа. Вход свободный. Как рассказали в пресс-службе облправительства, жителей и гостей Орловской области приглашают на праздничные мероприятия, которые пройдут на территории Злынского конезавода.
В 10.00 на территории часовни состоится молебен в честь Флора и Лавра — покровителей лошадей.

В 11.00 на территории конной части пройдет торжественная часть праздника, а по ее завершению состоится праздничный концерт. Перед гостями выступят ансамбль казачьей песни «Звонница» из Болхова, Орловский областной центр народного творчества, Орловское региональное отделение Федерации рубки шашкой «Казарла».

В 12.00 на площадке возле Усадебного дома выступит Студия исторических танцев «Династия». Будут показаны мастер-классы, доступны фото-зоны. На территории конкурного поля Орловское региональное отделение Федерации рубки шашкой «Казарла» покажет мастерство рубки шашками. Желающие могут попробовать научиться владеть этим видом искусства.
На центральном входе маленьких гостей ждут батуты, сладкая вата, попкорн и другие развлечения. На территории конной части будет организовано катание на лошадях.

В 13.00 на беговой дорожке возле конюшни №7 состоятся рысистые заезды и соревнования в скачках на тяжеловозных лошадях.

 

В Орловском госуниверситете состоится встреча с доцентом Московской духовной академии игуменом Диони...
В Орел прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Жительницу Орловского района наградили медалью за спасение ребенка
Опубликовано 23 Авг 2022 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"