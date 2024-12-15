Знаменитый голливудский актёр Джонни Депп собирается открыть в Москве бутик с элитными украшениями

Фото: kino-teatr.ru

Сегодня, 15 декабря 2024 года, стало известно, что знаменитый голливудский актёр Джонни Депп решил выйти на российский рынок. Он собирается открыть в Москве бутик с элитными украшениями из якутских бриллиантов. Но управлять магазином будет не он, а его возлюбленная Юля из Екатеринбурга.

Они познакомились на Каннском фестивале. Актёр дал девушке минимум 500 тысяч долларов на развитие бизнеса. До этого она успела получить образование в Праге и открыть свой бьюти-бизнес в Чехии. Однако девушка решила продать своё дело и уговорила актёра попробовать силы в России. Она считает, что здесь больше перспектив, пишет Mash.

Чтобы лучше разбираться в специфике российского ювелирного рынка, Юля поступила в МГУ на специальный курс. Сначала планируется запустить онлайн-магазин, а уже в 2025 году открыть бутик.

Ранее мы писали, что как выбрать идеальный подарок для мамы на Новый год: 10 идей, которые ее точно порадуют.