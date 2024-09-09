Знаменитый зубр теперь будет жить в Орловском краеведческом музее

Фото: тг-канал «Телеграммы иZ Орла»

Чучело зубра, которое долгое время украшало экспозицию Орловской области на Международной выставке-форуме «Россия», теперь передано Орловскому краеведческому музею. Об этом 9 сентября 2024 года сообщил околоправительственный Telegram-канал «Телеграммы иZ Орла».

Инициатива передать чучело зубра принадлежит губернатору Клычкову. Посетители уже смогли увидеть новый экспонат музея.

Напомним, что на масштабной выставке «Россия» от Орловской области были представлены две достопримечательности: фигура зубра в натуральную величину и стилизованный Тургеневский дуб. По мнению руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергея Антонцева, эти экспонаты должны повысить туристическую привлекательность региона.

По словам чиновника, более 5 тысяч гостей выставки оставили положительные отзывы о посещении орловской площадки. Они писали, что планируют посетить Орловское полесье и Спасское-Лутовиново.

Ранее мы писали, что 29 августа 2024 года, в Орловской области сообщили, что к 15-летнему зубру Мукапу подселят двух самок из дикой природы. Это необходимо для создания семьи и продолжения рода. Переезд запланирован на зиму, сообщают «Орловские Новости».