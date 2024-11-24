Знание русского языка — ключ к образованию: детям мигрантов усложнят поступление в школы

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В Государственной думе планируют на следующей неделе в ноябре 2024 года обсудить новый законопроект, который запретит зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время обсуждения мер по противодействию незаконной миграции.

-Мы обращаемся в правительство. Со своей стороны, подготовили законодательную инициативу. Вынесем на обсуждение буквально на следующей неделе для принятия, где чётко обозначим позицию. Знание языка – основа для того, чтобы принять в школу ребёнка. Если языка не знают, учите язык, приезжайте со знанием языка. Сдадите экзамен – примут в школу. Позиция большинства подавляющего Государственной Думы, и мы надеемся, что правительство поддержит в этом вопросе, – заявил Володин.

Эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить качественное образование для всех детей, независимо от их национальности и статуса, пишет орелtimes. В Орловской области за 2023 год было выдворено 80 нелегальных мигрантов, которые нарушили правила въезда или осуществляли незаконную трудовую деятельность. Вернуться в Россию эти граждане не смогут в течение ближайших пяти лет, иначе им грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что в России самозанятых таксистов могут освободить от прохождения ежедневного медосмотра.