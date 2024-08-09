Зоозащитники Орла ждут добровольцев, готовых приютить на время домашних животных эвакуированных курян

Орловские зооволонтёры готовы помочь питомцам эвакуированных жителей Курской области. Сейчас формируется список орловцев, готовых временно приютить домашних животных. Как сообщила руководитель Орловской общественной организации «Кот и Пёс» Виталия Румянцева в августе 2024 года, зоозащитники готовы оказать помощь курским питомцам, предоставив переноски, лекарства, услуги ветклиник Орла, корм и другую необходимую поддержку.

– К нам поступают обращения от жителей Курской области, которые выехали в Орловскую область или готовы выехать со своими питомцами. Проблема, что они не знают, куда их могут взять с животными. Остро назревает необходимость создать список орловцев, готовых взять на время домашних питомцев пострадавших жителей Курской области. Давайте поможем тем, кто в страшные минуты не бросил своих пушистых друзей, – заявила Румянцева.

Если вы можете принять у себя животных или семьи с животными, просьба связаться с Виталией Румянцевой через https://vk.com/kot_i_pes_orel, в комментариях или по телефону 89103079327 (WhatsApp, Telegram, SMS). Укажите свои ФИО, контактный телефон и информацию о том, кого вы готовы приютить — кошку, маленькую собаку или разместить большую собаку в вольере.