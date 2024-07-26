Звезду «Авангарда» не выпускают из страны: хоккеист Иван Телегин задолжал 64 миллиона рублей

Известный хоккеист Иван Телегин не может покинуть Россию из-за долгов в 64 миллиона рублей. Судебные приставы разыскивают спортсмена из-за невыплаченной ипотеки. Об этом сообщил SHOT 25 июля 2024 года.

Несколько лет назад Телегин и Пелагея приобрели роскошный дом в центре подмосковной Барвихи площадью 740 квадратных метров. Внутри дома есть зона СПА с турецкой парной, дизайнерская мебель и отделка дорогими материалами — мрамором и шпоном ясеня.

После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, что привело к началу исполнительного производства против него. Также у звезды «Авангарда» был арестован автомобиль BMW X5, который он купил несколько лет назад за 7 миллионов рублей.

Согласно некоторым источникам, в прошлом сезоне Иван Телегин заработал в «Авангарде» около 20 миллионов рублей. Годом ранее его доход был более чем в два раза выше — 45 миллионов.