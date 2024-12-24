Звонки в мессенджерах могут запретить: россиян хотят защитить от мошенников

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Сегодня, 24 декабря 2024 года, стало известно, что в России могут ограничить использование мессенджеров для голосовых звонков. Министерство цифрового развития и Роскомнадзор активно обсуждают возможность введения новых мер, направленных на борьбу с мошенничеством.

Рассматриваются два варианта блокировки: полное ограничение всех голосовых вызовов или блокировка только тех звонков, которые поступают из-за границы. Инициатива возникла на фоне растущего числа мошеннических действий.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее заявлял, что ведомство может заблокировать голосовые звонки в мессенджерах, если они будут нарушать требования российского законодательства, пишет 1.ru.

По информации от оператора «МегаФон», доля мошеннических звонков в мессенджерах сейчас составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. Оператор также отметил, что у него нет технической возможности анализировать звонки в мессенджерах и определять их страну происхождения.

Павел Коваленко, директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита», добавил, что около 70% мошеннических звонков через мессенджеры поступают из-за рубежа. Это подчёркивает необходимость принятия мер.

Ранее мы писали, что Viber под запретом: эксперт рассказал чего ожидать от блокировки мессенджера.