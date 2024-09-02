Звёздная мама Оксана Самойлова собрала в этом году трех дочерей в школу всего лишь за 20 тысяч рублей

Звёздная многодетная мама Оксана Самойлова рассказала, что к 1 сентября 2024 года смогла сэкономить на покупке школьной формы для своих трёх дочек, потратила она только 20 тысяч рублей. А в прошлом году юбки, платья и кофты обошлись ей почти в 500 тысяч рублей.

По словам Оксаны, к этому Дню знаний семья почти не готовилась — много дел, работы и съёмок. Поэтому всё к школе бизнесвумен закупила на маркетплейсах в последний момент — от ручек за 59 рублей до пиджака за две тысячи. Ранее всё покупала в оффлайне. Об этом сообщили life.ru.

Что касается мотивации хорошо учиться, тут, по словам Самойловой, лучше всего работают деньги: блогерша платит своим детям за хорошие оценки. При этом никаких штрафов за плохие отметки нет. Оксана уверяет, что ещё пару лет назад следила за успеваемостью более дотошно, но сейчас относится к ней гораздо спокойнее. Она считает, что не стоит ругаться с ребёнком из-за оценок, главное — реальные знания.

С домашним заданием старшим девочкам, Ариеле и Лее, Оксана уже не помогает, в случае сложностей на помощь приходят онлайн-репетиторы. А вот Майя, которая в этом году идёт в первый класс, ещё может рассчитывать на знания своих родителей — Оксана собирается поддерживать её максимально активно.

Также Самойлова рассказала, что они с Джиганом приняли решение не отдавать младшего ребёнка — 4-летнего Давида — в детский сад: поскольку все старшие девочки будут ходить в школу, супруги хотят проводить с сыном как можно больше времени дома.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова высказалась о предложении проверять артистов на алкоголь.