27 июня 2019



Сегодня в Орле отметят День молодежи (12+)

27 июня на площади Ленина состоится открытый фестиваль «Мы — крылья России», посвященный Дню молодежи.

В 17.00 мероприятие откроет выступление ансамбля «WANDERLUST». Торжественное открытие фестиваля — в 18.00.

С 17.00 будут приниматься купоны для участия в конкурсе «Путешествие в подарок»; у каждого участника есть шанс выиграть туристическую путевку. Розыгрыш приза — в 19.50.

В 20.00 пройдет флешмоб: в небо запустят воздушные шары.

В 20.10 на площади начнется фестиваль под музыку кавер-группы “Monte Carlo”.

Для жителей и гостей города будут организованы фотозона, мастер-классы по росписи на пряниках, тарелках, лепки, росписи хной. Запланированы выставка народов мира, раздача плова и мороженого, дегустация травяного чая из русских самоваров, грузинских пирогов.

 

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Опубликовано 27 Июн 2019 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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