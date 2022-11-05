Орловская среда

Президент России распространил статус военнослужащих на добровольцев Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе

На Орловщине завершен пожароопасный период В Орловской области 2 ноября официально завершен пожароопасный

В Орле разбился 16-летний мотоциклист ДТП произошло в 16 часов в переулке Южном.

За сутки коронавирусом заболели 26 орловцев В Орловской области за минувшие сутки коронавирус выявили