5 ноября – какой сегодня день?
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День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября.
Орловская среда
Орловец отобрал телефон полицейского, сбежал и выбросил гаджет по пути. Ему вменяют самоуправство
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На 40-летнего орловца возбудили уголовное дело о самоуправстве
Орловская среда
В Орловской области еще четверым сиротам пришлось добиваться положенного жилья в суде
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Еще четверым сиротам из Орловского муниципального округа
Орловская среда
На стадионе Ленина в Орле отремонтируют футбольное поле
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В Орле проведут ремонт футбольного поля 
Орловская среда
Михаил Онуфриенко последний выпуск и новости на Украине на 04.11.2022 вечерняя сводка
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Сегодня вечером 04.11.2022 военный эксперт и блогер
Орловская среда
Орловские подростки зарабатывают на уходе за местами захоронений защитников Отечества
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В Орловской области в 2022 году было временно
Орловская среда
В России разрешили мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления
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Президент России Владимир Путин подписал закон, по
Орловская среда
В России период службы по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому
Орловская среда
Президент России распространил статус военнослужащих на добровольцев
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе
Орловская среда
Обстановка на Белорусском направлении по состоянию на 16.30 4 ноября 2022 года
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🔻В Львовской области в Старичах на базе 184 учебного
Орловская среда
Администрация Клычкова закупает уничтожители документов
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Администрация губернатора Орловской области объявила
Орловская среда
Спецоперация на Украине: главное к 4 ноября
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«Орловские новости» продолжают следить
Орловская среда
В Орел приедет известный иконописец Зураб Модебадзе
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Завтра, 5 ноября, в гарнизонном храме Казанской
Орловская среда
Николаевско-Бериславское направление обстановка по состоянию на 16.00 4 ноября 2022 года
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Значительных изменений в обстановке в Херсонской области нет.
Орловская среда
Михаил Онуфриенко последний выпуск и новости на Украине на 04.11.2022 дневная сводка
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Сегодня днем 04.11.2022 военный эксперт и блогер Михаил
Орловская среда
На Орловщине завершен пожароопасный период
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В Орловской области 2 ноября официально завершен пожароопасный
Орловская среда
В Орле разбился 16-летний мотоциклист
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ДТП произошло в 16 часов в переулке Южном.
Орловская среда
За сутки коронавирусом заболели 26 орловцев
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В Орловской области за минувшие сутки коронавирус выявили
Орловская среда
Старобельское направление обстановка по состоянию на 13.00 4 ноября 2022 года
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🔻На Купянском участке штурмовые группы 14 омбр ВСУ
Орловская среда
В Орле проходит крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери
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Орловская среда
Автоледи под Орлом съехала в кювет. Пострадали четыре человека
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ДТП произошло 3 ноября около 20:20 на 155 км автодороги «
Орловская среда
Михаил Онуфриенко последний выпуск и новости на Украине на 04.11.2022 полуденная сводка
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Сегодня днем 04.11.2022 военный эксперт и блогер Михаил
Орловская среда
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной
Орловская среда
В Орловской области вместо премий чиновникам выплатят по 50 тыс. рублей семьям мобилизованных
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Орловская среда
Военкор Юрий Подоляка рассказал про последние новости на Украине на сегодня 04.11.2022 утро
02к.
Сегодня 04.11.2022 утром военный корреспондент и эксперт
Орловская среда
Утренний дайджест «ОН»: об уходе Малкина из прокуратуры и других итогах минувшего дня
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Мы вам расскажем о прошедших накануне, но по-прежнему
Орловская среда
Тот день, когда Клычкова попросили уволить Блохина и подать к нему иск. А что еще произошло 4 ноября в Орле?
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Предлагаем начать новый день с экскурса в историю региона.
Орловская среда
4 ноября – какой сегодня день?
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День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября
Орловская среда
Орловских чиновников суд обязал оборудовать новую контейнерную площадку в деревне
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Кромской райсуд обязал администрацию Троснянского района
Орловская среда
С начала года орловцы заработали более 300 тысяч рублей на оружии
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Жители Орловской области с начала 2022 
Орловская среда
В Орловской области под суд за кражу пойдут подростки
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В Ливенском районе будут судить двоих 17-летних подростков
Орловская среда
Обстановка на Угледарском направлении к исходу 3 ноября 2022 года
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🔻Из-за стягивания ВСУ резервов к передовой темпы продвижения
Орловская среда