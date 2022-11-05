Орловская среда

День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября.
На 40-летнего орловца возбудили уголовное дело о самоуправстве
Еще четверым сиротам из Орловского муниципального округа
В Орле проведут ремонт футбольного поля
Сегодня вечером 04.11.2022 военный эксперт и блогер
В Орловской области в 2022 году было временно
Президент России Владимир Путин подписал закон, по
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе
🔻В Львовской области в Старичах на базе 184 учебного
Администрация губернатора Орловской области объявила
«Орловские новости» продолжают следить
Завтра, 5 ноября, в гарнизонном храме Казанской
Значительных изменений в обстановке в Херсонской области нет.
Сегодня днем 04.11.2022 военный эксперт и блогер Михаил
В Орловской области 2 ноября официально завершен пожароопасный
ДТП произошло в 16 часов в переулке Южном.
В Орловской области за минувшие сутки коронавирус выявили
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ДТП произошло 3 ноября около 20:20 на 155 км автодороги «
Сегодня днем 04.11.2022 военный эксперт и блогер Михаил
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной
Сегодня 04.11.2022 утром военный корреспондент и эксперт
Мы вам расскажем о прошедших накануне, но по-прежнему
Тот день, когда Клычкова попросили уволить Блохина и подать к нему иск. А что еще произошло 4 ноября в Орле?
Предлагаем начать новый день с экскурса в историю региона.
День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября
Кромской райсуд обязал администрацию Троснянского района
Жители Орловской области с начала 2022
В Ливенском районе будут судить двоих 17-летних подростков
🔻Из-за стягивания ВСУ резервов к передовой темпы продвижения