Туристам и местным жителям предложили лёгкую прогулку по Орлу (12+)

В честь Дня рождения города с 5 августа в приложении «YouGid Визит Орел» можно будет пройти увлекательный квест и узнать 15 очевидных и не очень фактов об Орле. Насколько вы внимательны к деталям? Создатели пешеходного квеста предложили вспомнить школьные уроки и применить оставшееся в памяти на практике.

Что для этого нужно? Смартфон или планшет, доступ к интернету, желание покопаться в деталях и дружная компания. Создатели квеста пообещали хорошее настроение и минимум 10 000 шагов для здоровья.