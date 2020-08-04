4 августа 2020



Туристам и местным жителям предложили лёгкую прогулку по Орлу (12+)

В честь Дня рождения города с 5 августа в приложении «YouGid Визит Орел» можно будет пройти увлекательный квест и узнать 15 очевидных и не очень фактов об Орле. Насколько вы внимательны к деталям? Создатели пешеходного квеста предложили вспомнить школьные уроки и применить оставшееся в памяти на практике.

Что для этого нужно? Смартфон или планшет, доступ к интернету, желание покопаться в деталях и дружная компания. Создатели квеста пообещали хорошее настроение и минимум 10 000 шагов для здоровья.

 

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Опубликовано 04 Авг 2020 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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