74-летнюю орловчанку обворовала лжемедсестра

74-летнюю пенсионерку обокрала злоумышленница, представившаяся медсестрой из поликлиники.

По информации УМВД по Орловской области, пенсионерка находилась дома, когда в её дверь позвонили. Нам пороге стояла женщина, она представилась медсестрой из поликлиники, попросила разрешения войти.

Пенсионерка впустила злоумышленницу в квартиру. Женщины прошли на кухню. Гостья отвлекала хозяйку квартиры разговорами: спрашивала об имеющихся диагнозах, размере пенсии и т.д. Потом ей поступил звонок на сотовой телефон и она ушла.

Пенсионерка прошла в комнату и обнаружила пропажу телефона и денег.

По данному факту следственным отделом (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленницы.

Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми людьми. Если к вам приходит незнакомец и представляется медицинским работником, прежде чем впустить этого человека в дом, перезвоните в медицинское учреждение и уточните, направляли ли его к вам. В случае, если информация не подтвердится, не впускайте злоумышленника в дом и незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам «02» или «102».

 

Остались от козлика рожки да ножки
Мошенники "развели" двоих орловских пенсионеров на полмиллиона рублей
Орловский городской парк останется без своей главной "достопримечательности"
Опубликовано 23 Окт 2017 в 18:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"