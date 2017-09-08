74-летнюю орловчанку обворовала лжемедсестра

74-летнюю пенсионерку обокрала злоумышленница, представившаяся медсестрой из поликлиники.

По информации УМВД по Орловской области, пенсионерка находилась дома, когда в её дверь позвонили. Нам пороге стояла женщина, она представилась медсестрой из поликлиники, попросила разрешения войти.

Пенсионерка впустила злоумышленницу в квартиру. Женщины прошли на кухню. Гостья отвлекала хозяйку квартиры разговорами: спрашивала об имеющихся диагнозах, размере пенсии и т.д. Потом ей поступил звонок на сотовой телефон и она ушла.

Пенсионерка прошла в комнату и обнаружила пропажу телефона и денег.

По данному факту следственным отделом (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленницы.

Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми людьми. Если к вам приходит незнакомец и представляется медицинским работником, прежде чем впустить этого человека в дом, перезвоните в медицинское учреждение и уточните, направляли ли его к вам. В случае, если информация не подтвердится, не впускайте злоумышленника в дом и незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам «02» или «102».