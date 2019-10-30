А был ли проект?

Недавно наш любимый город облетела радостная новость – родился ещё один проект благоустройства сквера Ермолова, и СМИ дружно и облегчённо вздохнули в надежде, что он, наконец, примирит между собой орловчан. Но мне почему-то радость эта кажется преждевременной. Ну, во-первых, никакого проекта по-прежнему нет. Представленная немасштабная картинка (расстояние от гимназии до подножия памятника всего сто метров, поэтому расположить в этом пространстве то, что там нарисовано, не представляется возможным) являет собой всё ту же хвалёную «концепцию», только в несколько иной упаковке. Не видеть этого может только слепой. Главная цель осталась прежней: любой ценой устроить сухой фонтан, хотя любой сквер предназначен для кратковременного отдыха пешехода, и потому в них не предусмотрены зоны долговременных развлечений (не надо путать их с парками). Во-вторых, для отвлечения внимания внесены дополнительные изменения в окружающую сквер среду, которые больше всего напоминают фейковые фантазии. Памятник Н.С. Лескову ни при каких условиях «облагораживанию» не подлежит, это самодостаточная творческая работа скульптора и архитектора (получивших за ЭТУ работу Государственную премию!), и самовольно изменять её никто, включая их, не имеет права. Установка информационно-туристического центра, при полном отсутствии соответствующей развитой отрасли, в виде ротонды в сквере Маяковского вызывает огромные сомнения в её уместности, как в социальном, так и в архитектурном смысле. В очередной раз просматриваются секондхендные московские «архитектурные» идеи. Совсем недавно нечто подобное установлено в Москва-Сити над очередной горкой-амфитеатром. И, конечно, опять возникает детский вопрос: «А зачем?». И кроме того, это охранная зона памятника федерального значения — здания Банка, и строить на её территории ничего нельзя. Неужели наша доблестная комиссия по госохране ОКН сократила её до десяти метров?!

Остальные мелочи благоустройства к скверу не имеют непосредственного отношения и потому даже рассматриваться всерьёз не могут. Больше чем уверена, что, даже если жители Орла позволят навесить на свои уши эту свежезаваренную лапшу, то реализован из всего «запланированного» будет только фонтан, а всё остальное, ввиду нехватки средств, отложат на неопределённое время, которое не наступит никогда. Как в случае с детским парком: «Если не хватит денег, склоны и горки делать не будем». Ну ещё бы, откуда же возьмутся средства, если всё ушло на устройство плиточного полигона, тогда как по нормам бОльшую часть парка должны составлять газоны из расчёта десять квадратных метров на посетителя! Но за газонами нужно ухаживать, а плитку через два года и заново переложить можно. Особенно умиляет укладка огромного количества декоративной плитки, имитирующей спилы дерева. Этот декор, даже в частных садах используют очень дозировано и, как правило, в сочетании разных диаметров. Кроме всего прочего, по такой плитке трудно ходить, она травмоопасна. А амфитеатр на берегу, похоже, хочет составить конкуренцию московским «Яме» на Хохловской площади и «Горке» в Китай-городе. Недавно московская полиция окрестила их самыми большими «язвами» города, потому что их облюбовали местные бомжи и алкоголики, с которыми даже она не в состоянии справиться. Судьба этих «зон притяжения» уже обсуждалась в МВД Москвы! Думаю, наши алкоголики столице пальму первенства не уступят. Наверняка через месяц интенсивного использования, бежевый арх-объект станет неотмываемо грязным, а террасные доски во многих местах получат красивые дизайнерские переломы. И вообще талантливый человек изогнул бы эту конструкцию по береговой линии, тогда бы она смотрелась лучше со всех сторон. Кстати, странно, как при такой заботе о парке можно было оставить в неприкосновенности уродливый, покрашенный зелёной краской подвесной мостик. Я это к чему говорю: если сквер «Стрелки» собираются облагородить так же, то, может, не стоит браться, пусть останется как есть. Может, на Орёл хватит уже двух совершенно убитых парков? Думаю, все хоть краем уха слышали, что парки грубо подразделяются на английские (пейзажные) и французские (регулярные). В нашей полосе были больше востребованы английские, стремящиеся к природной, естественной композиции. В таких парках дорожки часто делали извилистыми, похожими на тропинки, обходящие зеленые насаждения, сохраняя естественный рельеф местности. Именно такое озеленение востребовано в излишне цивилизованных городах, а не километры плитки вместо вырубленных деревьев. В королевском парке под Варшавой до сих пор сохранены гаревые дорожки, и никому в голову не приходит заменить их на плитку, а наш городской парк уничтожен, он теперь и не английский, и не французский, а анонимно безликий. И как грустно ходить по новым плиточным тротуарам, чётко осознавая, что зимой они превратятся в каток, а после обработки реагентами через год рассыплются в прах.

Однако недавно в Москве я обнаружила зарождающеюся тенденцию торжества здравого смысла. На Нагорной демонтировали всю плитку, уложенную всего год назад, и заменили её на асфальтовое покрытие такого восхитительного качества, которого я за всю свою уже не короткую жизнь не видела. Как бы я была счастлива, если бы Орёл перенял этот, без шуток, замечательный московский опыт!

Людмила Парицкая,

гражданка России

Фото – «Орелград»