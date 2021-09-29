А прокурор предупреждал…

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

На прошлой неделе прокуратура Орловской области нанесла массированный антикоррупционный удар по целому конгломерату высокопоставленных чиновников, который наши коллеги с сайта «Орлец» метко окрестили «работой по площадям». Под прокурорский удар попали глава Ливенского района Ревин, управляющий реготделением Фонда социального страхования Ревякин, и.о. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Субботин, советник губернатора Лежнев и, конечно же, мэр Орла Парахин. А вдогонку суд на два месяца поместил под стражу директора фирмы-подрядчика по ремонту Красного моста Подрезова.

22 сентября прокуратура Орловской области обнародовала информацию о результатах прокурорских проверок исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции. Результаты, надо сказать, оказались впечатляющими: пожалуй, еще никогда в новейшей истории Орловской области надзорные органы не выявляли и, главное, не делали достоянием гласности целый букет нарушителей, занимающих самые высокие должности в органах власти.

Начнем с главы Ливенского района Юрия Ревина, который совсем недавно одержал сокрушительную победу на выборах депутатов Орловского облсовета, набрав почти 8 тысяч голосов избирателей. Стоит ли говорить, что в депутаты Ревин баллотировался от «Единой России»? За какие же выдающиеся заслуги партия технического большинства ангажировала господина Ревина в региональный парламент?

Возможно, за то, что господин Ревин, возглавляющий Ливенский район без малого 20 лет, выстроил в местных органах власти грамотную кадровую политику. Так, прокуратура установила, что должность начальника Управления образования администрации Ливенского района длительное время занимает Валерий Ревин, который является двоюродным братом главы Ливенского района Юрия Ревина, а сын главы Ливенского района – Николай Ревин является депутатом Ливенского районного Совета народных депутатов. При этом, несмотря на возможность возникновения конфликта интересов, меры по направлению соответствующего уведомления ни одним из этих должностных лиц не принимались.

Прокуратура, как и положено, внесла представление об устранении нарушений в адрес Ливенского районного Совета народных депутатов, но депутатская комиссия оказалась более чем снисходительна к нарушителям.

К ответу привлекли лишь начальника управления образования, то есть кузена главы района, которому… объявили замечание. Подобная «суровая» мера почему-то не устроила прокуратуру: надзорное ведомство направило в суд административное исковое заявление о возложении на Ливенский районный совет обязанности рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Юрия Ревина и полномочий депутата Николая Ревина в связи с утратой доверия. И суд исковые требования прокуратуры удовлетворил. Теперь райсовет должен лишить Ревина должности, правда, ему, как мы понимаем, это уже не страшно: свое кресло он покинул бы и без того, перебравшись в Орловский облсовет. Подозреваем, что в высшем органе законодательной власти области видный единоросс Ревин вполне может получить оплачиваемую должность. Устроит ли это прокуратуру – вот в чем вопрос. Тем более, что Ревин может быть причастен к мутной истории с изъятием нескольких тысяч гектаров сельскохозяйственных земель из федеральной собственности и передачей их частным лицам (о чем писали наши коллеги из издания FLB.RU в статье «Почётный гражданин после выборов может стать обвиняемым», опубликованной в «ОС» 15.09.2021 г.). Как говорится в официальном сообщении прокуратуры Орловской области, «установлены нарушения действующего законодательства при предоставлении в 2011 году должностными лицами администрации Ливенского района земельных участков сельскохозяйственного назначения, повлекшем причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства. По данному факту в настоящее время прокуратурой организовано проведение процессуальной проверки. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры».

Следующий в прокурорском списке – управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Олег Ревякин (в прошлом глава Малоархангельского района, затем – зампред правительства Орловской области по социальной политике). Господин Ревякин, как выяснила прокуратура, не отразил в справках о доходах и имуществе сведений о находящемся в его пользовании доме. «Предварительно установлено, что в 2018 году на земельном участке, находящемся в пользовании Ревякина О.Н., возведен жилой дом, в котором он периодически проживает, хранит бытовые предметы и мебель, — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства. — Вместе с тем данный объект недвижимости, а также оконченный строительством гараж и сарай Ревякин О.Н. в справках о доходах не указывал на протяжении трех лет». Материалы проверки будут направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о принятии в отношении Ревякина мер реагирования.

От чиновников районного и федерального уровня перейдем к их коллегам областного масштаба. Здесь «засветились» две персоны – советник губернатора Сергей Лежнев и преемник одиозного Дениса Блохина, и.о. руководителя областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и строительства Алексей Субботин.

Последний, как выяснила прокуратура, так же, как господин Ревин, не уведомил о возможном конфликте интересов. Дело в том, что супруга Субботина еще в январе 2019 г. была принята на работу в ООО «УК Зеленая роща» на должность юрисконсульта юридического отдела. При этом департамент, возглавляемый Субботиным, осуществляет контроль за деятельностью ООО «УК «Зеленая роща» в силу того, что данная организация является региональным оператором по обращению твердыми коммунальными отходами на территории области.

«По указанному факту прокурором области в адрес губернатора региона направлено представление. Однако при рассмотрении акта реагирования членами уполномоченной комиссии было рекомендовано Губернатору не применять к Субботину мер ответственности, в связи с отсутствием, по их мнению, конфликта интересов. Прокуратура области не согласилась с такими выводами и направила в суд административное исковое заявление о признании решения комиссии незаконным и об установлении наличия факта возможного возникновения конфликта интересов в действиях Субботина А.С. Исковое заявление находится на рассмотрении суда».

Что касается советника Лежнева, то он, по информации прокуратуры, допустил нарушения при предоставлении сведений о доходах за 2017 и 2018 годы, в связи с чем в адрес губернатора Клычкова было внесено представление, по результатам рассмотрения которого советник опять же понес страшное наказание в виде замечания.

«Кроме того, в настоящее время прокуратурой проводится проверка по факту неотражения Сергеем Лежневым в справках о доходах за 2018 год ежемесячного дохода, — говорится в официальном пресс-релизе. – По результатам проверки прокуратурой области будут приняты соответствующие меры реагирования».

Полагаем, в скором времени может случиться так, что данные прокурорские проверки покажутся советнику комариным укусом по сравнению с тем, что его ожидает в ходе расследования уголовных дел, связанных с ремонтом орловских мостов (подробнее об этом читайте в материале FLB.RU «Время собирать арестантский чемоданчик»).

Не исключаем, что весьма серьезные неприятности ждут и мэра Орла Юрия Парахина, которого прокуратура тоже, разумеется, не забыла упомянуть в перечне нарушителей норм антикоррупционного законодательства.

Во-первых, надзорное ведомство напомнило об уголовном деле по факту нецелевого расходования бюджетных средств и злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Орловского района при ремонте автодорог по ул. Свободы и ул. Бугристая в д. Кондырева, по которому бывшему главе Орловского района, а ныне мэру Орла Юрию Парахину предъявлено обвинение.

Во-вторых, прокуратура сообщила, что в настоящее время прокуроры и налоговики проводят проверку в связи с выявлением признаков так называемого дробления бизнеса организациями, аффилированными Юрию Парахину. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования (подробности – в материале FLB.RU «Время собирать арестантский чемоданчик»).

«Вопросы соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции остаются на контроле прокуратуры», — завершает надзорное ведомство свой пресс-релиз о результатах проверок, и мы можем с полной искренностью сказать, что данное резюме даже излишне. Сегодня в Орловской области вряд ли кто сомневается, что прокурор Владислав Малкин полностью контролирует ситуацию и занимает жесткую и принципиальную позицию по отношению к коррупционерам, какие бы должности они ни занимали. А если кто и сомневался, то таким недалеким людям события последних дней продемонстрировали, что с прокурором шутки плохи. Особенно показательна в этом отношении история задержания гендиректора ООО «Ремспецмост» Евгения Подрезова.

Напомним, в поле зрения прокурора руководитель организации-подрядчика, которая ремонтирует Красный мост, попал несколько месяцев назад, когда работы на мосту остановились, несмотря на то, что компания получила на их выполнение почти 200 миллионов рублей аванса. В июне Владислав Малкин выезжал на объект лично и под камеры весьма недвусмысленно предупредил как подрядчика, так и чиновников о том, что за государственные деньги с них будет серьезный спрос. Гендиректор Подрезов, похоже, к предупреждениям прокурора отнесся легкомысленно – и в итоге оказался в СИЗО. Туда его поместили на прошлой неделе по решению Советского районного суда, после того как задержали в белгородской квартире и этапировали в Орел.

Напомним, господин Подрезов является фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с ремонтом орловских мостов.

Так, по версии следствия, Подрезов, действуя от имени возглавляемой им организации, реализуя муниципальный контракт по завершению работ на мосту «Дружба», умышленно заменил один тип деформационного шва на другой, более дешевый. При этом цена работ по обустройству швов ни в ПСД, ни в муниципальном контракте изменена не была. Тем самым, как полагает следствие, он ввел в заблуждение должностных лиц УКС города Орла и совершил хищение 1 миллиона 470 тысяч рублей, распорядившись этими деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, Подрезову инкриминируют, что он ради победы в конкурсе на реконструкцию Красного моста представил в конкурсную комиссию заведомо подложный договор субподряда с ООО «ДСПИ Груп» (г. Губкин Белгородской области) от 13 июля 2018 года на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом, где 6 декабря 1917 года состоялось объединенное заседание президиумов советов рабочих и крестьянских депутатов», акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости работ.

Следствие также считает, что директор «Ремспецмоста», используя служебное положение, с личной корыстной целью, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, с 3 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года совершил хищение 179 миллионов 971 тысячи рублей, поступивших на счет ООО «Ремспецмоста» в «Белгородсоцбанке» в рамках исполнения муниципального контракта на реконструкцию Красного моста. И тем самым причинил бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

По двум первым эпизодам Подрезову было предъявлено обвинение по статьям 327, 159 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Под подпиской Подрезов должен был находиться по месту постоянного жительства в городе Белгороде. Однако 15 сентября без письменного разрешения следователя фигурант покинул Белгород и отправился в Москву, где находился до 20 сентября. Оттуда Подрезов выехал в Воронеж, о чем следователя в известность не поставил. 20 же сентября оперативникам стало известно, что Подрезов принял меры к приобретению на свое имя билета в Севастополь – при этом обратного билета покупать не стал. Из чего следователь сделал вывод о намерениях гендиректора скрыться от следствия и, возможно, суда. Все выше перечисленное послужило основанием для ходатайства следователя изменить меру пресечения на заключение под стражу.

Любопытно, какие «убойные» аргументы привел в свою защиту Подрезов. Так, он пояснил суду, что свой отъезд в Москву согласовал со следователем по телефону – правда, всего на два дня. Но вынужден был задержаться по делам, а потом возвращался из Москвы в Белгород… через Воронеж. Это, конечно, не через Владивосток в Саратов, но что-то вроде того… Да, а в Севастополь он собирался, чтобы встретиться там с инвестором. И перед отъездом намеревался предупредить следователя…

Более того, как мы поняли, виновным в инкриминируемых ему деяниях Подрезов себя не считает. Так, в суде он пояснил, что по эпизоду с заменой швов на мосту «Дружба» имеют место гражданско-правовые отношения, по подделке документов – дело возбуждено в отношении неустановленного лица. А что касается растраты почти 180-миллионного аванса, то тут у него отсутствовали корыстные цели… Мало того, по его мнению, во всех вменяемых ему деяниях «наличествует предпринимательская деятельность», и это не позволяет заключать его под стражу.

Суд, впрочем, доводам предпринимателя Подрезова не внял. А напротив, счел изложенные обстоятельства исключительными и свидетельствующими о необходимости отправить его в СИЗО. Что и сделала судья Дегтярева. В бывшем Орловском централе на Красноармейской Евгению Подрезову предстоит провести два месяца. За это время может произойти много интересного: например, следствие может установить неустановленных лиц, в сговоре с которыми действовал гендиректор, особенно если эти лица вдруг лишатся своих нынешних высоких постов. Впрочем, не будем забегать вперед – подождем развития событий. Они обещают быть нескучными…