Администрация города приглашает орловчан решить судьбу «Хлебосольного выходного»

Финансово-экономическое управление администрации города Орла приглашает горожан и хозяйствующие субъекты региона высказать свое мнение по вопросу перевода торговли ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» с площадки по ул. Металлургов, 17 на территорию, расположенную по ул. Бурова, 1а.

Как отмечают в управлении, перенос ярмарочной площадки, на которой в настоящее время размещена ярмарка, вызван ограниченностью территории.

Из-за этого администрация вынуждена отказывать в размещении новых торговых мест хозяйствующим субъектам — предприятиям пищевой перерабатывающей промышленности. Среди них Дмитровский мясокомбинат, Мценский хлебозавод и агрофирма, Орловская кондитерская фабрика, Болховский, Урицкий молзаводы, предприятия потребительской кооперации Орловской области, а также фермеры.

Расширение площадки требуют и нормы безопасности. В настоящее время из-за нехватки ярмарочной площади жители сельских районов размещают торговые места в непосредственной близости от проезжей части, что затрудняет проход пешеходов и проезд автотранспорта.

Предлагаемая территория на ул. Бурова по площади в три раза больше используемой в настоящее время и способна разместить большее количество хозяйствующих субъектов, готовых предложить свою продукцию.

Для принятия правильного конструктивного решения администрация города Орла на своем официальном сайте проводит мониторинг мнений по вопросу переноса ярмарочной площадки и просит жителей принять активное участие в опросе, высказав свое мнение.