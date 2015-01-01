Администрация города приглашает орловчан решить судьбу «Хлебосольного выходного»

Финансово-экономическое управление администрации города Орла приглашает горожан и хозяйствующие субъекты региона высказать свое мнение по вопросу перевода торговли ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» с площадки по ул. Металлургов, 17 на территорию, расположенную по ул. Бурова, 1а.

Как отмечают в управлении, перенос ярмарочной площадки, на которой в настоящее время размещена ярмарка, вызван ограниченностью территории.

Из-за этого администрация вынуждена отказывать в размещении новых торговых мест хозяйствующим субъектам — предприятиям пищевой перерабатывающей промышленности. Среди них Дмитровский мясокомбинат, Мценский хлебозавод и агрофирма, Орловская кондитерская фабрика, Болховский, Урицкий молзаводы, предприятия потребительской кооперации Орловской области, а также фермеры.

Расширение площадки требуют и нормы безопасности. В настоящее время из-за нехватки ярмарочной площади жители сельских районов размещают торговые места в непосредственной близости от проезжей части, что затрудняет проход пешеходов и проезд автотранспорта.

Предлагаемая территория на ул. Бурова по площади в три раза больше используемой в настоящее время и способна разместить большее количество хозяйствующих субъектов, готовых предложить свою продукцию.

Для принятия правильного конструктивного решения администрация города Орла на своем официальном сайте проводит мониторинг мнений по вопросу переноса ярмарочной площадки и просит жителей принять активное участие в опросе, высказав свое мнение.

 

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Опубликовано 13 Янв 2017 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 35

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