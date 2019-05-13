Администрация Орла — о безлимитных проездных на дачных маршрутах

Отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла разъясняет, на каких дачных маршрутах действуют безлимитные проездные билеты стоимостью 250 рублей.

Согласно схеме обслуживания дачных маршрутов, в 2019 году администрация города Орла курирует работу автобусов №55 «Железнодорожный вокзал – Карачевские дачи», №61 «ул. 1-я Посадская – озеро Светлая жизнь», №65 «ул. 1-я Посадская – дачи Гать». Для удобства горожан для этих трех маршрутов был введен отдельный проездной билет, стоимость которого составляет 250 рублей в месяц. Количество поездок неограниченно. Право на его приобретение имеют пенсионеры всех категорий, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды, дети-инвалиды и их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, почетные доноры СССР и России.

Горожане, недостаточно осведомленные об условиях действия данного проездного билета, пытались использовать его на других дачных маршрутах.

Администрация Орла информирует: если месячный безлимитный проездной билет был куплен ошибочно, его можно вернуть. Для этого необходимо обратиться в банк, где приобретался билет, и запросить справку об оплате, а также номер расчетного счета, на который нужно вернуть денежные средства. Далее с этими двумя документами необходимо обратиться в РИЦ (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 21).

Единый социальный проездной билет для федеральных и региональных льготников действует на всех дачных маршрутах. Его стоимость составляет 450 рублей за 90 поездок (только на дачный период) на 33 дня.

Стоимость проезда в дачных маршрутах, как и в городском транспорте, составляет 20 рублей при оплате наличными и 17 рублей при оплате банковской картой.