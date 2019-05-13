13 мая 2019



Администрация Орла — о безлимитных проездных на дачных маршрутах

Отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла разъясняет, на каких дачных маршрутах действуют безлимитные проездные билеты стоимостью 250 рублей.
Согласно схеме обслуживания дачных маршрутов, в 2019 году администрация города Орла курирует работу автобусов №55 «Железнодорожный вокзал – Карачевские дачи», №61 «ул. 1-я Посадская – озеро Светлая жизнь», №65 «ул. 1-я Посадская – дачи Гать». Для удобства горожан для этих трех маршрутов был введен отдельный проездной билет, стоимость которого составляет 250 рублей в месяц. Количество поездок неограниченно. Право на его приобретение имеют пенсионеры всех категорий, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды, дети-инвалиды и их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, почетные доноры СССР и России.
Горожане, недостаточно осведомленные об условиях действия данного проездного билета, пытались использовать его на других дачных маршрутах.
Администрация Орла информирует: если месячный безлимитный проездной билет был куплен ошибочно, его можно вернуть. Для этого необходимо обратиться в банк, где приобретался билет, и запросить справку об оплате, а также номер расчетного счета, на который нужно вернуть денежные средства. Далее с этими двумя документами необходимо обратиться в РИЦ (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 21).
Единый социальный проездной билет для федеральных и региональных льготников действует на всех дачных маршрутах. Его стоимость составляет 450 рублей за 90 поездок (только на дачный период) на 33 дня.
Стоимость проезда в дачных маршрутах, как и в городском транспорте, составляет 20 рублей при оплате наличными и 17 рублей при оплате банковской картой.

 

Борись, пока молодой
В Орле ожидается усиление ветра
Орловские рыболовы провели благотворительный турнир
Опубликовано 13 мая 2019 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"