11 октября 2018



Администрация Орла — о ходе отопительного сезона

Согласно актуальной информации отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, по состоянию на 11 октября теплоноситель подан в 1 903 многоквартирных жилых дома (из 1 905). Неполадки устраняются на двух адресах: ул. 2-я Пушкарная, 18 и ул. Льва Толстого, 2а.

В дом №18 на ул. 2-й Пушкарной теплоноситель не поступил из-за неудовлетворительного состояния котельной на ул. Панчука, 72а. Подробно эту ситуацию обсудили накануне, 10 октября, на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В настоящий момент ведется подготовка проекта постановления о выделении необходимых средств — 586 тысяч рублей — из резервного фонда Орла на ремонт котельной.

Дом №2а на ул. Льва Толстого отапливается от крышной котельной, в которой износились котлы. Собственники приняли решение по их замене. До 16 октября в дом поступит тепло.
Кроме того, временно приостановлена подача теплоносителя по 33 адресам.

Так, из-за ремонта тепловой сети на ул. Латышских стрелков, 16 до 00.00 13 октября будет отключено отопление в 24 МКД: ул. Генерала Жадова, 2, 13, 19, 21, 23, 25; ул. Генерала Родина, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 60, 60а, 62, 65, 69; ул. Веселая, 12, 16, 24, 28; ул. Латышских стрелков, 3, 14, 16.

В связи с заменой транзитной линии в тех. подполье на ул. Комсомольская остаются без газа дома №248 и 250. Подача теплоносителя в дома №260 и №270 была восстановлена.

Приостановлена подача тепла и в четыре дома без управления (из 19): ул. Металлургов 38 и 40, ул. Рельсовая, 8, Кирпичный поселок, 27. Устранение технических неполадок ведет МУП «ЖРЭП (з)».

На ул. Раздольная, 45 по решению собственников в подъездах №№1 и 2 ведется замена розлива отопления.

Ситуация по объектам, в которых на настоящий момент отсутствует теплоноситель, на контроле сотрудников управления городского хозяйства, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 11 Окт 2018 в 14:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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