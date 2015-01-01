Администрация Орла приобретет две машины для утилизации веток

По информации пресс-службы мэрии, речь идет о так называемых дробилках древесины — машинах, которые измельчают ветки и небольшие стволы деревьев в опилки. Приобретение такой техники поможет существенно снизить расходы городского бюджета и решить проблему вывоза спиленных веток с улиц.

Лимиты из городского бюджета уже доведены до управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, которое будет выступать заказчиком. Всего на покупку техники выделено более 4,5 миллиона рублей. По информации управления муниципальных закупок, электронный аукцион на ее приобретение будет размещен уже в январе.

Согласно поручению Андрея Усикова, одна из дробилок будет передана в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», а другая — в МУП «Зеленстрой».