Администрация Орла приобретет две машины для утилизации веток

По информации пресс-службы мэрии, речь идет о так называемых дробилках древесины — машинах, которые измельчают ветки и небольшие стволы деревьев в опилки. Приобретение такой техники поможет существенно снизить расходы городского бюджета и решить проблему вывоза спиленных веток с улиц.

Лимиты из городского бюджета уже доведены до управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, которое будет выступать заказчиком. Всего на покупку техники выделено более 4,5 миллиона рублей. По информации управления муниципальных закупок, электронный аукцион на ее приобретение будет размещен уже в январе.

Согласно поручению Андрея Усикова, одна из дробилок будет передана в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», а другая — в МУП «Зеленстрой».

 

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Опубликовано 16 Янв 2017 в 14:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 37

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