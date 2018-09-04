Агрофирму «Ливенское мясо» оштрафовали за многочисленные нарушения

В рамках внеплановой выездной проверки специалисты Россельхознадзора побывали на агрофирме «Ливенское мясо». Здесь на мясокомбинате выявлены нарушения Технических регламентов ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». Так, дезбарьеры на территории комбината не заправлены дезраствором и не соответствует установленным нормам. Отсутствуют дезковрики для обработки обуви персонала при входе в производственные помещения. На мясоперерабатывающем предприятии не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП.

Нарушены требования к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс убоя животных. На оштукатуренных и облицованных плиткой стенах имеются выбоины и сколы, что препятствует качественному проведению дезинфекции. На контейнерах для сбора бытовых отходов отсутствуют боковые стенки и крышки, мусор складируется рядом с контейнерами.

Места ветеринарного осмотра туш и органов не имеют устройства для экстренной остановки линии убоя в случае регистрации заболеваний скота. Отсутствуют стерилизаторы для обеззараживания инструментов, умывальники с горячей и холодной водой, мыло, бачки с дезинфицирующим раствором для обработки рук, полотенца.

Не соблюдаются нормы и условия хранения продукции животного происхождения. Морозильные камеры и проходы к ним находятся в антисанитарном состоянии. Заклейменное мясо хранится с неопалёнными копытами животных, что может привести к его обсеменению патогенными микроорганизмами и не гарантирует выпуск в обращение безопасной пищевой продукции.

По факту проверки составлен протокол об административном правонарушении. Материал был передан в Арбитражный суд Орловской области и решением судьи агрофирма оштрафована на 50 000 рублей.