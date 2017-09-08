Активисты ОНФ примут участие в конкурсе «Лидеры России»

Активисты ОНФ примут участие в конкурсе «Лидеры России», направленном на обновление управленческой элиты страны.

Администрация президента совместно с РАНХиГС запустила конкурс «Лидеры России», который поможет выявить потенциальных молодых лидеров, способных занять управленческие посты в различных органах федеральной власти, а также в коммерческих компаниях и корпорациях. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены принять активное участие в этом конкурсе.

По итогам конкурса из 300 человек, которые выйдут в финал, определят 100 победителей. В течение всего 2018 г. с ними будут работать наставники из числа руководителей федерального уровня. В этом списке значится и руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

«Наш президент, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин уже неоднократно говорил о том, что в структурах власти, как и в других сферах деятельности нужны молодые, энергичные, профессиональные кадры», — отметил Алексей Анисимов.

«Старт конкурса «Лидеры России» — это начало большой работы по обновлению кадрового актива управленцев и привлечению новых инициативных людей. Мы будем помогать в его проведении и всячески поддерживать. Безусловно, активисты и эксперты Народного фронта примут участие в этом конкурсе, ведь это смелые, целеустремленные люди с большим опытом работы за плечами в различных сферах деятельности. Сейчас время молодых, и особые надежды мы возлагаем на молодежное направление ОНФ, учитывая то, что для участия людей младше 35 лет созданы облегченные условия. Уверен, активисты ОНФ смогут доказать свой профессионализм в открытом и честном соревновании и, надеюсь, попадут в итоговый список финалистов», — подчеркнул Анисимов.

Напомним, в августе, выступая перед участниками «Тавриды» президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин уже говорил о том, что нужно продвигать молодых людей. Он напомнил, что за последнее время на уровне руководителей регионов появилось очень много молодых людей, которые уже себя зарекомендовали, поработали в различных отраслях и добились результата. Лидер ОНФ при этом подчеркнул, что также нужно продвигать молодых людей и в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 12 Окт 2017 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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