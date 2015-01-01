Акция отчаяния

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№1 (449) от 25 января 2017 г



На прошлой неделе строители орловского «Титаника» — теперь уже бывшие — собрались у стен недостроенного многопрофильного медицинского центра областной больницы.

Собрание выглядело как акция отчаяния.

Напомним, о ситуации с чрезмерно затянувшимся строительством ММЦ, в просторечии «Титаника», «Орловская среда» писала в ноябре прошлого года. Тогда в нашу редакцию обратились сотрудники ООО «АСК Инжиниринг» — организации-подрядчика, занимавшегося строительством многопрофильного центра, которым с августа перестали выплачивать зарплату. Тогда строители написали письма во все инстанции — начиная от президента и заканчивая прокуратурой, а также обратились в суд с исками о взыскании задолженности по зарплате. Суд требования нескольких рабочих удовлетворил, однако зарплату им не выплатили до сих пор.

При этом устроиться на новую работу люди не могут: они до сих пор не уволены из «АСК Инжиниринг». Трудовые книжки строителей после того как с организацией-подрядчиком был расторгнут контракт, остались лежать в брошенном здании «Титаника» в открытом сейфе. Когда некоторые работники забрали их самостоятельно, обнаружили, что записи об увольнении из организации в них отсутствуют. Часть строителей и вовсе остаются без трудовых книжек: попытка забрать их закончилась ничем — бывших работников «АСК Инжиниринг» в здание просто не пустили.

Ситуация получила широкую огласку в СМИ, после чего последовала реакция официальных органов. Так, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Советского района Орла, по факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Правда, в официальном сообщении СУ СК РФ по Орловской области, которое и занимается расследованием, сообщается, что зарплату строителям не платило «неустановленное лицо из числа руководства филиала ООО «АСК Инжиниринг». Между тем ни для кого не секрет, что трудовые договоры со строителями «Титаника» подписывал исполнительный директор филиала Илья Дисман, который ныне возглавляет ООО «Стройбюро», получившее подряд на завершение строительства ММЦ после «АСК «Инжиниринг».

К административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей привлечен нынешний гендиректор ООО ««АСК «Инжиниринг» К. Камчатный.

На днях стало известно, что кроме зарплаты, работники этой фирмы остались и без положенных им по закону социальных пособий. Как сообщили в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования, сотрудники компании обращаются в ведомство просьбами помочь им в решении проблемы невыплаты работодателем пособий по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По словам заявителей, они не могут получить даже необходимые документы для назначения обеспечения по месту работы супругов. Двери офиса компании закрыты, контактные телефоны не отвечают.

— В таких случаях право на получение пособия необходимо доказывать в суде. Но судебные хлопоты, как известно, требуют немалых усилий, а в период беременности или с малышом на руках, да еще и в непростом материальном положении – порой вообще не под силу, — отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Олег Ревякин. — Гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, юристы Фонда бесплатно оказывают необходимую правовую помощь — от составления исковых заявлений, ходатайств и других документов до представления их законных интересов по выплате пособий в суде.

Так, по заявлению одной из работниц ООО «АСК Инжиниринг», оставшейся без социальных пособий в связи с материнством, специалисты правого отдела Орловского регионального отделения Фонда социального страхования готовят к подаче в суд исковое заявление.

Что же касается зарплаты, то получить ее в ближайшее время строители «Титаника» не надеются. Как рассказали корреспонденту «ОС» представители теперь уж не существующего трудового коллектива, судебные приставы не торопятся исполнять решения суда (уже вынесенные) о взыскании задолженности по зарплате. На сегодняшний день на рассмотрении в сде находятся еще более 100 исковых заявлений. В общей сложности строителям «Титаника» задолжали более пяти миллионов рублей.

«Орловская среда» будет следить за развитием ситуации.

Татьяна Филева