АРТУР ВОЛОШИН ВЕРНУЛСЯ!

ТЕПЕРЬ ОН «КУРАТОР СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ»

№37 (574) от 30 октября 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

Буквально через день после того, как губернатор Орловской области Андрей Клычков, скрепя сердце, поставил свою визу на заявлении гражданина Украины и своего советника Артура Волошина об отставке по собственному желанию, последний снова начал активные действия в качестве представителя областной администрации. Если верить нашим коллегам из «Коммерсанта», то теперь он именует себя «куратором проекта со стороны администрации Орловской области». Вообще-то если человек уволен из областной администрации, то курировать что-либо со стороны этой администрации он не может. Но, как выяснилось, Волошину дозволено все. И только правоохранительным органам оказалось под силу хотя бы чуть-чуть притормозить его стремительное движение к скудному областному бюджету и не самым большим объемам федеральных средств, которые поступают в регион.

На Орловщине помнят не очень дальнего родственника Вадима Потомского Ваагна Вермишяна, на вопрос о наличии или отсутствии у которого российского гражданства никто, включая губернатора, официально ответить не смог (с армянским и словенским, похоже, у него все в порядке). Поэтому для него лично Вадимом Владимировичем Потомским была придумана новая эксклюзивная должность «главный архитектор», не связанная с госслужбой. Зато «главному» подчинялись все состоявшие на этой госслужбе чиновники от архитектуры. Что, история повторяется? «Куратор Волошин» будет начальником для всех, кого ему разрешит задействовать губернатор?

ДЕНЬГИ ОТ ИЗРАИЛЯ И СБЕРБАНКА, ТОВАРЫ – КИТАЙЦАМ, ЗЕРНО – АРАБАМ!

В выпуске совместного проекта «Орловской среды» и Агентства федеральных расследований FLB.RU «Россия: вор должен сидеть в тюрьме» от 16 октября мы уже рассматривали замечательную схему, которую привез Артур Волошин из своей поездки в Китай, где он тесно общался с послом Израиля в Китае и Монголии, кадровым разведчиком, в свое время дослужившимся на Земле Обетованной до звания майора, Цви Хейфецом. Схема была поистине маниловская: Орловщина дает территорию (а свободных участков от 5000 га в областной собственности нет), Израиль – деньги (интересно, подо что можно получить деньги в Хайфе или Тель-Авиве?), а Китай предоставит рынки сбыта для орловских товаров (своих там, видимо, мало). И эта ахинея была опубликована на сайте областной администрации!

«ЭСКПО-2025» Екатеринбург не получил. Теперь Артур Волошин «курирует» инвестиции в Орле

Как тут не вспомнить российско-украинского классика Николая Васильевича Гоголя и его героя по фамилии Манилов: «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами».

Впрочем, мы отвлеклись, мосты – это не уровень Волошина, ими на Орловщине занимаются люди с меньшими аппетитами…

«Со стороны администрации области» Артур Волошин, вроде бы и уволенный с госслужбы, «курирует» новый суперпроект. Правда, мы уже слышали от окончательно уволенного президентом губернатора Потомского о «заводе по глубокой переработке зерна» в «Зеленой Роще» и «словенских инвестициях». Теперь, как утверждает бывший советник, инвестировать будут «арабские партнеры» и «Сбербанк». Правда, ни «партнеры», ни «Сбербанк» своего участия в проекте как-то не подтвердили.

Вот выдержки из статьи в «Коммерсанте» от 25 октября: «Резидентом создаваемой в Мценске Орловской области особой экономической зоны (ОЭЗ) станет совместное предприятие (СП), которое займется трейдингом и переработкой зерна. Оно создается на паритетных началах: с российской стороны учредителями выступят подконтрольные региональным властям «Корпорация развития Орловской области» и АО «Агрофирма Мценская», со стороны ОАЭ – принадлежащий властям эмирата Фуджейра агрохолдинг Al Dahra. Об этом “Ъ” рассказал куратор проекта со стороны администрации Орловской области Артур Волошин…

Запуск всего проекта, включая создание СП, кластера в ОЭЗ в Мценске, должен состояться до конца 2019 года, уточнил Артур Волошин. По предварительным оценкам, уже к 2021 году оборот СП достигнет 70 млрд руб., инвестиции в строительство первого этапа на территории обеих стран составят около 30 млрд руб., сообщил господин Волошин….

В Al Dahra не смогли предоставить оперативный комментарий…

Общие инвестиции в эти производства превысят 13 млрд руб., сообщил господин Волошин. По его словам, сейчас обсуждается возможное участие в проекте и Сбербанка, который может предоставлять услуги по лизингу, факторингу и страхованию. В четверг вечером в банке не успели предоставить комментарии». https://www.kommersant.ru/doc/4135439

Заканчивается статья в «Коммерсанте» словами признанного эксперта Андрея Сизова, директора аналитического центра «Совэкон», с 1991 года занимающегося анализом зерновых рынков по всему миру, о ненужности проекта, который предлагает Волошин: «Существующие мощности полностью обеспечивают возможность продавать российское зерно в страны Персидского залива и Африки».

СОВЕТНИК ВОЛОШИН НИКУДА НЕ ЕЗДИЛ ЛЕТОМ 2109 ГОДА ИЗ-ЗА ДОЛГОВ?

Наши читатели, насмотревшиеся и наслушавшиеся комментариев о бурной международной активности Волошина в сентябре и начале октября нынешнего года, стали задавать вопросы типа: а что делал советник Волошин с 16 июля 2019 года (дата принятия на работу) до 4 сентября 2019 года (первая поездка в качестве «представителя Орловской области» на Восточный экономический форум)? Мы решили поискать ответ на этот вопрос. И, похоже, нашли!

Вообще-то активность господина Волошина в том, что касалось посещения зарубежных стран, просто фантастическая. Спецслужбы, насколько нам известно, выяснили (только по прилетам и вылетам из Домодедово и Шереметьево), что в последние два года он покидал Россию и возвращался в Москву порядка двухсот раз. В основном, конечно, по работе в фонде «ЭКСПО-2025». Среди целей его поездок в 2018 и до лета 2019 года – командировки, деловые поездки и туризм. С апреля 2018 по апрель 2019 г. исключительно с целями «туризма» он посетил ОАЭ (дважды), Турцию, Таиланд (трижды), Болгарию, Австрию (трижды), Францию (дважды), Голландию, Грецию (дважды), Италию (дважды) и Грузию. А командировок за это время было только две – в Турцию и Италию в апреле 2018 г. Какую же продолжительность отпуска нужно иметь, чтобы за год 18 раз съездить в туристические поездки! Но с некоторых пор его полеты по всему свету вдруг прекратились. Почему?

На основе исследования судебных решений, кстати, официально опубликованных, сообщений СМИ и иных доступных нам источников мы предполагаем, что причиной того, что Волошин перестал выезжать за границу, были его многомиллионные долги. Нет, судебные приставы еще не успели наложить запрет на его выезд (к тому же он гипотетически мог бы его обойти, используя украинский загранпаспорт).

Сегодня мы с полной ответственностью можем сообщить читателям, что некий гражданин Агафонов передал Волошину Артуру Александровичу 7 000 000 рублей на срок до 28 декабря 2018 года. На 28 мая 2018 года с учетом возврата части денежных средств Волошиным, согласно распискам, сумма задолженности ответчика перед истцом составила 3 585355,06 руб. – основной долг и 1 030 477,69 руб. – сумма процентов. Но случилось так, что в декабре 2018 года Артур Волошин окончательно покинул свою не очень понятную пока должность в Заявочном комитете «ЭКСПО-2025» и решил долг не отдавать.

Тогда для начала кредитор Агафонов обратился в Багратионовский районный суд Калининградской области (там Волошин получал гражданство), подав иск о взыскании с Волошина Артура Александровича четырех с лишним миллионов рублей. Но оказалось, что в Калининградской области тот не зарегистрирован, а имеет регистрацию в Москве в доме бизнес-класса на Карамышевской набережной. Так иск попал в Хорошевский районный суд г. Москвы. В судебном решении говорилось, что истец Агафонов просит суд «взыскать с ответчика Волошина А.А. в свою пользу сумму долга в размере 3 585355,06 руб., проценты по договору в размере 1 030 477,69 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 31279,06 руб.»

Только-только Артур Волошин был официально принят на высшую должность государственной службы категории «помощники (советники)» 16 июля и стал готовиться к зарубежной поездке, как грянул гром: 27 июля заявление Агафонова поступило в Хорошевский районный суд. А 4 с лишним миллиона рублей долгов – это самый верный путь к наложению запрета на выезд за рубеж, то есть практически невозможность Волошина выполнять те функции, которые он себе прописал. Нужно было что-то решать!

С 31 июля (дата рассмотрения дела судьей) шел активный торг, во время которого Волошину было не до поездок (украинский загранпаспорт, будучи госслужащим, он использовать мог, но это вызвало бы серьезные подозрения). В результате Артур Волошин признал долг, обязался вернуть деньги. В определении суда указаны сроки: «1 платеж – не позднее 22 августа 2019 года в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей;

2 платеж – не позднее 14 дней после утверждения судом условий мирового соглашения в сумме 2 585 335,06 руб. (два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч триста тридцать пять рублей 06 копеек)». Взамен Агафонов отказался от процентных санкций за просрочку долга.

2 сентября судья Хорошевского райсуда передала определение в канцелярию, до 9 сентября Волошин, как мы предполагаем, выплатил Агафонову его миллионы, тем более что в мировом соглашении был следующий пункт: «Истец оставляет за собой право обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа в целях принудительного исполнения настоящего Соглашения ответчиком». И тогда уже свободный, как птица, Артур Александрович за счет областной администрации отправился в Китай, Австрию и пр.

(Детали определения Хорошевского районного суда цитируются по официальной публикации на его сайте https://www.mos-gorsud.ru/rs/horoshevskij/services/cases/civil/details/a08744fd-ab86-44bb-bdac-2b63b52d2c74 ).

История повторяется: экс-губернатор Вадим Потомский, такой же член ЦК КПРФ, как и Андрей Клычков, отличался чудовищной неразборчивостью в кандидатурах на различные должности. Процитируем один из газетных материалов времен «капитан-губернатора»: «Однажды товарищ Потомский задумался: а кого бы из жителей Ленинградской области назначить на коррупционноёмкое место начальника управления строительства и дорожной инфраструктуры Орловской области? И решил, что лучше его знакомого Виктора Кулика с делом освоения солидных денежных средств на этом ответственном посту не справится никто. Назначил. Но выяснилось, что Виктор Кулик находится в розыске у судебных приставов из Ленинградской области. Обнаружив, что он наконец-то получил постоянную работу и его можно «зафиксировать», приставы собрались в Орёл. Но раньше успели журналисты, «засветившие» плохую «кредитную историю» Кулика в прессе. Потомский, как обычно, оказался «не в курсе»: «Что касается вот этого человека, которого я брал на дорожное управление, и выплыло, что у него там судебные приставы, 25 миллионов, это я впервые узнал из средств массовой информации. Моя вина. Моя вина, здесь ему я даже такой вопрос не задавал» https://argumenti.ru/society/n501/412512/

Мы знаем, что губернатор и коммунист Клычков своей вины ни в чем не признает. Но и нам, и нашим читателям интересно, задавал ли Андрей Евгеньевич Клычков Артуру Александровичу Волошину при принятии от последнего заявления о приеме на работу вопросы, гражданином какой страны он является; не имеет ли он многомиллионных долгов перед частными лицами или организациями; есть ли у него российское высшее образование; служил ли он в армии и если не служил, то почему; не курировала ли учебные заведения, в которых он повышал свой образовательный уровень после московской средней школы, английская разведка; какой на самом деле была его должность в АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» и почему он ее покинул в декабре 2018 года? Мы сомневаемся, что губернатор ответит на наши вопросы, поэтому постараемся дать исчерпывающие ответы на них в следующем выпуске совместного проекта «Орловской среды» и Агентства журналистских расследований FLB.RU «Россия: Вор должен сидеть в тюрьме!». Там же будет захватывающая история о том, как проходил процесс увольнения Волошина и кто, на наш взгляд, должен понести ответственность за его принятие на работу в Орле.